AC Milan anuncia saída da Superliga europeia

A Superliga Europeia está agora resumida a três clubes. O último a anunciar a saída foi AC Milan, já depois do comunicado do Atlético de Madrid e do Inter de Milão esta quarta-feira.

O clube italino refere em comunicado que aceitou "o convite para participar no projeto da Superliga com a intenção genuína de oferecer a melhor competição europeia possível aos fãs de futebol em todo o mundo", no entanto acrescenta que "as vozes e as preocupações dos fãs foram claramente expressas" e o clube deve ser sensível "à voz daqueles que amam este desporto maravilhoso". O AC Milan promete continuar a "trabalhar ativamente" para definir um "modelo sustentável" para o futebol.

Também a Juventus já se manifestou e, em comunicado, o clube diz continuar convicto da "validade dos pressupostos desportivos, comerciais e jurídicos do projeto, considera que atualmente este tem possibilidades limitadas de ser concluído na forma em que foi inicialmente concebido".

"A Juventus continua comprometida em construir valor de longo prazo para o clube e para todo o movimento futebolístico", pode ler-se no comunicado.

Presidente da Juventus admite que Superliga europeia não tem condições para avançar

O presidente da Juventus, Andrea Agnelli, admitiu esta quarta-feira que o projeto da Superliga Europeia de futebol, não pode continuar com cinco ou seis equipas, em declarações à agência Reuters.

"Para ser franco e honesto, não", disse o dirigente, que manteve algumas dúvidas para o futuro e quando seis dos clubes ingleses que integravam o grupo de 12 fundadores da anunciada competição, abandonaram o projeto.

Agnelli, que falou antes de ter sido também oficializada a saída de Atlético de Madrid, Inter de Milão e AC Milan, disse à Reuters estar convicto da importância que a Superliga teria, mas admitiu que nas atuais circunstâncias o projeto não tenha condições para avançar.

Dos 12 clubes fundadores da Superliga, já anunciaram a saída Manchester City, Liverpool, Manchester United, Chelsea, Tottenham, Arsenal, Atlético de Madrid, Inter e AC Milan.

