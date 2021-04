AC Milan poderá ser o próximo a anunciar saída da Superliga

O AC Milan poderá ser o próximo clube a abandonar a Superliga europeia. A notícia de que o clube italiano já teria abandonado o projeto está a ser avançada pelo The Athletic, mas ainda não foi confirmada. Os clubes que fundaram a Superliga estão reunidos para abordar o futuro da competição, depois de a FIFA e da UEFA terem ameaçado banir os participantes de todas as competições internacionais.

Cláudia Garcia, correspondente da SIC Notícias em Itália, explica que o prestigiado e credível site desportivo The Athletic, que está a avançar a informação, tem uma ligação próxima com o presidente do AC Milan, Ivan Gazidis. A informação ainda não foi confirmada

Em Itália está a ser avançado que os três clubes – AC Milan, Juventus e Inter de Milan – pretendem tomar uma decisão conjunta. Atualmente a competição está suspensa.

Ao longo do dia, cinco clubes ingleses confirmaram oficialmente a saída do projeto – Tottenham, Manchester City, Manchester United, Liverpool e Arsenal. O Chelsea não emitiu ainda um comunicado sobre a decisão, mas a imprensa internacional avança que o clube também está de saída.