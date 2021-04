Fernando Santos abre as portas da seleção a Otávio mas admite que "é difícil"

O selecionador Fernando Santos confessou esta quarta-feira que as portas estão abertas a uma possível chamada à seleção de Otávio, médio do FC Porto, nascido no Brasil, mas que já tem nacionalidade portuguesa.

A um mês e meio do início do Campeonato da Europa, o selecionador deu uma entrevista à Rádio Renascença, na qual revelou que tem uma lista de 35 pré-convocados para a competição.

Nas palavras de Fernando Santos, parece difícil que Otávio jogue por Portugal no Euro, mas ainda assim o médio pode seguir as pisadas de outros que se naturalizaram.

O mais recente foi Dyego Sousa. O jogador fez dois jogos com as quinas ao peito, mas não participou numa grande competição. Ao contrário de Liedson, que jogou um Mundial e marcou por quatro vezes ao serviço da seleção.

Deco chegou às 75 internacionalizações e foi peça chave na caminhada até à final do Euro 2004. Já Pepe é atualmente o quarto jogador com mais jogos pela Seleção A e ajudou Portugal a vencer o Euro 2016 e a Liga das Nações.