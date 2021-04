Inter de Milão confirma que "clube já não faz parte do projeto da Superliga"

O Inter de Milão, através de um comunicado, confirmou que o "clube já não faz parte do projeto da Superliga".

O clube italiano explica que estará sempre "empenhado em proporcionar aos adeptos a melhor experiência futebolística" e que a "inovação e inclusão" fazem parte do ADN do clube desde o início.

"O Inter acredita que o futebol, como todos os setores de atividade, deve ter interesse em melhorar constantemente as suas competições, para continuar a entusiasmar adeptos de todas as idades em todo o mundo, num quadro de sustentabilidade financeira. Com essa visão, esperamos continuar a trabalhar em conjunto com as instituições e todas as partes interessadas para o futuro do desporto que todos amamos."