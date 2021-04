Juventus, AC Milan, Atlético de Madrid e Inter de Milão são os mais recentes clubes a sair da Superliga

Juventus, AC Milan, Atlético de Madrid e Inter de Milão são os mais recentes clubes a sair do projeto da Superliga europeia.

Os clubes juntam-se, assim, aos seis ingleses que, na terça-feira, se afastaram da nova competição. No total, já 10 abandonaram a ideia. Restam o Real Madrid e o Barcelona.

As posições dos 10 clubes que já abandonaram a competição devem mesmo ditar o fim da prova que prometia rivalizar com a Liga dos Campeões.

A Superliga europeia está agora suspensa. Os criadores da competição anunciaram, em comunicado, que estão a ponderar reformular o projeto. Assumem que o sistema atual não funciona, mas que a nova proposta estará alinhada com a lei e com as regulamentações europeias.

