Superliga está suspensa e conta apenas com o Real Madrid e o Barcelona

A Superliga europeia está suspensa e, neste momento, conta apenas com a presença do Real Madrid e do Barcelona.

Os outros 10 clubes fundadores já anunciaram a saída da competição.

A Juventus, o AC Milan, o Atlético de Madrid e o Inter de Milão seguiram os clubes ingleses no abandono da Superliga Europeia. Dos 10 que anunciaram a saída, nove mostraram-se preocupados com as reações e protestos dos adeptos contra a prova. Só a Juventus é que continua a defender o projeto.

Firmes nesta ideia continuam o Barcelona e o Real Madrid. Os dois clubes espanhóis aguardam negociações, mas para já não tomam posições.

Os criadores dizem que vão reformular o projeto.