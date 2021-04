Adeptos do Arsenal exigem saída de Stan Kroenke, o dono do clube

Centenas de adeptos do Arsenal juntaram-se esta sexta-feira, no exterior do estádio dos "gunners", a exigirem a saída de Stan Kroenke, o dono do clube.

Os adeptos argumentam que o proprietário do Arsenal desconhece os valores do clube.

A contestação cresceu depois do emblema londrino ter decidido integrar a Superliga Europeia.

O Arsenal é atualmente o 9.º classificado da Liga Inglesa e esta sexta-feira, antes do jogo frente ao Everton, os adeptos, muitos deles sem máscara, e sem cumprirem as regras sanitárias, fizeram-se ouvir junto ao estádio pedindo a saída do dono clube.