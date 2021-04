António Salvador quer regresso do Sporting de Braga ao Estádio 1.º de Maio 

O Sporting de Braga quer voltar a jogar no 1.º de Maio e António Salvador já apresentou uma proposta de requalificação do antigo estádio.

No próximo mês, o atual presidente do clube vai a votos sozinho.

Presidente do clube há 18 anos, apela à estabilidade e ao compromisso, mas com uma mudança de fundo: deixar o estádio municipal e regressar ao 1.º de Maio, aguardando resposta definitiva por parte da autarquia.

Salvador recandidata-se também com o objetivo encurtar as distâncias para os "grandes" do futebol português, aproveitando também a centralização dos direitos televisivos.

As eleições do Sporting de Braga estão marcadas para dia 21 de maio.