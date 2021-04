Morreu antigo avançado argentino do Sporting

O ex-futebolista argentino Sérgio Antonio Saucedo morreu esta sexta-feira aos 61 anos, anunciou o Sporting, que manifestou o pesar pelo falecimento do avançado que representou o clube durante duas épocas, entre 1984 e 1986.

Saucedo, que chegou a Portugal em 1984 para assinar pelo Sporting, depois de se destacar como goleador no Deportivo de Quito, do Equador, marcou 11 golos em 37 partidas com a camisola dos 'leões', jogando ao lado de futebolistas lendários do clube, como Manuel Fernandes e Jordão.

Em Portugal, o dianteiro argentino ainda representou o Sporting de Braga, pelo qual realizou 23 jogos e marcou nove golos, e o Sporting da Covilhã, com 16 jogos disputados e um golo marcado, antes de regressar à Argentina em 1989, mas só encerrou a carreira em 2000 ao serviço do clube Defensores Unidos, no seu país.