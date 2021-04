Pinto da Costa considera que o Governo tem prejudicado os clubes e, por esse motivo, diz que António Costa não devia falar de futebol.

Em entrevista ao Porto Canal, na sexta-feira, no dia em que assinalou 39 anos na presidência do FC Porto, o dirigente garantiu que a continuidade de Sérgio Conceição não depende da conquista do campeonato.

Nesta época, ainda espera voltar ao museu com mais um troféu.

Sobre a tão falada Superliga Europeia, o presidente do FC Porto voltou a mostrar-se contra.