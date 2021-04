Watford confirma subida à Premier League

O Watford assegurou este sábado o regresso à Liga inglesa de futebol na próxima temporada, ao confirmar o segundo lugar no Championship, depois de vencer por 1-0 o Millwall, em jogo da 44.ª e antepenúltima jornada do segundo escalão.

Uma grande penalidade convertida pelo senegalês Ismaila Sarr, logo aos 11 minutos, consumou o triunfo dos “hornets”, que garantiram o segundo posto do Championship, com 88 pontos, mais 10 do que o Brentford, terceiro colocado, que, apesar de ter menos um jogo, já não consegue alcançar a vice-liderança.

A formação comandada pelo espanhol Xisco Muñoz volta à elite do futebol inglês, um ano depois de ter caído de divisão, juntamente com o Norwich, atual líder do segundo escalão, com 93 pontos, e que também já assegurou a subida de forma direta.

Já a terceira vaga de promoção à Premier League será decidida num play-off entre o terceiro, quarto, quinto e sexto classificados do Championship, que atualmente são Brentford, Bournemouth, Barnsley e Swansea, respetivamente.