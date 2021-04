Clubes e jogadores ingleses boicotam redes sociais 

O futebol profissional em Inglaterra está a fazer um boicote às redes sociais.

A decisão surge como forma de protesto contra a discriminação dirigida aos jogadores em diferentes plataformas.

A Federação Inglesa (FA), Premier League e os jogadores estão unidos pela mesma causa, que visa combater o ódio promovido nas redes sociais.

A ação de boicote vai estar em vigor desde as 15:00 de 30 de abril até ao final do dia de 3 de maio. Durante o período, as redes sociais de todo o futebol profissional em Inglaterra estarão inativas.