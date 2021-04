Marítimo vence no Bessa e ultrapassa Boavista

O Marítimo ascendeu este domingo ao 14.º lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer fora o Boavista, que caiu para 16.º, por 1-0, em encontro da 29.ª jornada, disputado no Estádio do Bessa, no Porto.

Um golo do iraniano Ali Alipour, aos 63 minutos, foi suficiente para os insulares somarem a quinta vitória fora e deixarem o lugar de 'play-off', para o qual caíram os 'axadrezados'.

Na classificação, o Marítimo passou a somar 30 pontos, igualando o Famalicão (13.º), enquanto o Boavista manteve-se com 28, apenas à frente de Farense (17.º, com 25 pontos) e Nacional (18.º, com 21), que ainda não jogaram.