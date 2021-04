Piloto Ogier multado em sete mil euros após vencer rali da Croácia

O piloto francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), que este domingo venceu o rali da Croácia, do campeonato do mundo, foi multado em sete mil euros devido ao acidente de viação em que esteve envolvido.

Foi multado em cinco mil euros pelo acidente de tráfego e em dois mil por ter passado um sinal vermelho nas ruas de Zagreb, no domingo, durante o percurso de ligação a uma das especiais da terceira prova do Mundial de Ralis.

Para além das multas, a Federação Internacional do Automóvel (FIA) ameaça o piloto de exclusão por uma prova caso volte a repetir-se um incidente similar esta temporada.

Acidente em causa

De acordo com uma comunicação da equipa Toyota aos comissários da prova, Ogier sofreu uma avaria e tentou estacionar numa paragem de autocarro, momento em que terá sido abalroado por um condutor que o tentava ultrapassar.

A FIA referiu, em comunicado, que o piloto campeão do mundo parou "mais à frente para comprovar que não havia feridos" e trocou dados com o condutor do outro veículo.

Entretanto, chegou uma patrulha da polícia, "que não falava inglês" e decorreu uma conversa telefónica entre a organização do rali e um dos agentes.

Ogier pensou que o assunto já estava resolvido e arrancou, de forma a evitar uma penalização por atraso no controlo horário da prova.

No entanto, um dos polícias, por desconhecer a conversa telefónica, tentou impedir o piloto de arrancar. Acabou multado por ter saído do local e por ter passado um semáforo vermelho.

No final, o sete vezes campeão mundial pediu desculpas "a todos os envolvidos" e os comissários concluíram que um acidente de tráfego "não viola nenhuma das regras" da prova.

Segunda vitória da temporada

O piloto francês acabou por somar a segunda vitória da temporada em três corridas disputadas, batendo o galês Elfyn Evans (Toyota Yaris) por 0,6 segundos, recuperando a liderança do campeonato.

A próxima prova do Mundial será o rali de Portugal, de 20 a 23 de maio.