Golo de Tagueu dá triunfo importante ao Marítimo sobre SC Braga

Um golo de Joel Tagueu permitiu esta quinta-feira ao Marítimo vencer na receção ao Sporting de Braga 1-0, no jogo de abertura da 30.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que permite aos insulares 'respirar' um pouco melhor.

O golo do avançado camaronês, obtido aos 76 minutos, deixa a equipa madeirense, que alcançou o terceiro triunfo consecutivo, cada vez mais próxima de assegurar a manutenção, enquanto os 'arsenalistas', que somaram a segunda derrota seguida, veem cada vez mais longe a possibilidade de chegar ao terceiro lugar, que dá acesso à fase de qualificação para a 'Champions'.

Com esta vitória, o Marítimo sobe ao 12.º lugar, com 33 pontos, mais cinco do que o Farense, 16.º, posto que dá acesso ao 'play-off' com o terceiro classificado da II Liga, e mais sete do que o Nacional, 17.º e primeira equipa em zona de descida, enquanto o Sporting de Braga é quarto, com 58 pontos, a cinco do Benfica, terceiro, e com mais 13 do que o Paços de Ferreira, quinto.