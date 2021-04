Norte-americano Jesse Marsch é o novo treinador do Leipzig

O norte-americano Jesse Marsch, do Salzburgo, foi esta quinta-feira oficializado como treinador do Leipzig para as duas próximas épocas, numa informação publicada pelo clube segundo classificado da Liga alemã de futebol.

"Em 1 de julho, Jesse Marsch substituirá Julian Nagelsmann, que se transfere na próxima época para o Bayern Munique", indica o clube em relação treinador, após ser conhecido desde terça-feira o vínculo de cinco épocas de Nagelsmann com o Bayern.

No comunicado desta quinta-feira, o Leipzig lembra que Marsch, ex-futebolista e internacional norte-americano, foi treinador adjunto da equipa em 2018/19, época em que a formação foi terceira na Liga e finalista da Taça da Alemanha.

Antes, Jesse Marsch foi treinador dos New York Bulls entre 2015 e 2018, e eleito o melhor técnico da Liga norte-americana (MLS) em 2015, deixando os Estados Unidos já em 2018/19 para ser adjunto no Leipzig, e depois técnico principal no Salzburgo.

"O Jesse faz parte do grupo de futebol da Red Bull nos últimos seis anos e tem feito um trabalho incrível até agora", considerou o presidente do Leipzig Oliver Mintzlaff, salientando o espírito ambicioso do treinador, de 47 anos.

A troca de treinadores, com a ida de Nagelsmann para o Bayern e a contratação de Marsch pelo Leipzig, acontece após o anúncio da saída de Hansi Flick do octocampeão alemão, que está em negociações para assumir a seleção da Alemanha.