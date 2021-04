Pedro Pinho tem a licença de agente desportivo suspensa preventivamente

Pedro Pinho acompanhou o presidente do FC Porto desde a zona dos balneários até ao exterior do estádio do Moreirense, onde estavam os repórteres.

O empresário e Pinto da Costa estavam a pouco mais de um metro de distância um do outro, ainda assim o líder portista, não viu agressões.

Depois do Ministério Público ter aberto um processo de inquérito a Pedro Pinho, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu um processo disciplinar ao empresário. Suspendeu preventivamente a licença do agente desportivo por 20 dias, decisão de que Pedro Pinho não vai recorrer.

