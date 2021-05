Portugal conquista três medalhas no primeiro dia do Open Europeu de judo

Portugal fechou este sábado com três medalhas o primeiro dia do Open Europeu de judo, que decorre na Croácia, com Joana Diogo a conquistar a prata e João Fernando e Wilsa Gomes a assegurarem bronzes.

Na categoria -52 kg, Joana Diogo estreou-se com uma vitória sobre a israelita Ilay Hayun, após acumulação de 'shidos' numa altura em que a portuguesa vencia por 'wazari'.

Nos quartos-de-final, a portuguesa garantiu a presença na final da prova ao superar a espanhola Marina Castello Diez, também por 'ippon', em apenas 38 segundos.

Na luta pelo ouro, a portuguesa sofreu um 'wazari' da espanhola Izaskun Ballesteros Gonzalez e não conseguiu reverter o marcador.

No torneio de -57 kg, Wilsa Gomes eliminou primeiro a italiana Giulia Pierucci, por acumulação de 'shidos', e depois a polaca Zuzanna Logozna, por 'ippon'.

A portuguesa cedeu nos quartos de final perante a israelita Maya Leopold, após um 'wazari' pontuado aos 11 segundos do período de 'ponto de ouro'.

Na repescagem, derrotou Flaka Loxha, do Kosovo, por acumulação de 'shidos', e no combate com a espanhola Carla Ubasart Mascaro, depois de um empate no tempo regulamentar, venceu por 'ippon', após dois minutos de ponto de ouro.

Nos -73 kg, João Fernando eliminou o italiano Luca Rubeca por 'ippon' no combate inaugural, impondo-se de seguida ao holandês Matthijs Van Harten, também por 'ippon'.

Nos quartos de final, o português superou o italiano Gabriele Sulli por acumulação de 'shidos', cedendo depois, na meia-final, perante o italiano Augusto Meloni, por 'wazari'.

No derradeiro combate, João Fernandes impôs-se ao italiano Luigi Brudetti, por 'ippon'.

Raquel Brito (-48 kg), Teresa Santos (-52 kg) e André Diogo (-66 kg) não conseguiram superar os seus primeiros adversários, a belga Ellen Salens, a espanhola Izaskun Ballesteros Gonzalez e o ucraniano Karo Marandian, respetivamente.

No domingo, último dia de competição, entram em prova Joana Crisóstomo (-70 kg), Manuel Rodrigues (-81 kg), Diogo Brites (-100 kg) e Vasco Rompão (+100 kg).