Ruben Antunes torna-se 5.º português a passar os 70 metros no martelo

Ruben Antunes tornou-se este sábado o quinto português a passar dos 70 metros no lançamento do martelo, ao atingir os 70,84 em Antalya, na Turquia.

Pela primeira vez na carreira, Ruben Antunes passou dos 70 metros, conseguindo a sua melhor marca no segundo lançamento, com 70,84 metros, da qual se aproximou no ensaio seguinte (70,53), numa prova ganha por Ashraf Elseify (Qatar), com 73,90.

Antes do atleta do Sporting apenas Vítor Costa, recordista nacional, com 76,86 metros, Dário Manso (74,98 como melhor marca pessoal), António Vital e Silva (73,26) e Décio Andrade (70,42) tinham passado dos 70 metros.

No mesmo 'meeting', Eliana Bandeira venceu no lançamento do peso, com 17,53 metros, um novo recorde pessoal, que datava de 2020 (17,53), uma marca que bateu em todos os ensaios.