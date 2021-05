A 18.ª edição do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) venceu este domingo o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, no Algarve e admitiu que se divertiu "muito" numa "corrida fantástica", em que bateu o holandês Max Verstappen (Red Bull) e o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes).

Esta foi a 18.ª edição do GP de Portugal. Disputou-se no quarto circuito diferente, depois da Boavista (1958 e 1960), Monsanto (1959) e Estoril (de 1984 a 1996). Em 2020, depois de uma ausência de 24 anos, o Autódromo Internacional do Algarve tornou-se no quarto palco diferente a acolher o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1.

Com estes resultados, Lewis Hamilton alargou a liderança no campeonato. Tem, agora, 69 pontos contra os 61 de Max Verstappen. Lando Norris é terceiro, mas já com 37.

No Mundial de Construtores, a Mercedes lidera, com 101 pontos. A Red Bull é segunda, com 83, e a McLaren terceira, com 53.

A próxima prova, a quarta da temporada, disputa-se dentro de uma semana no circuito de Montmeló, em Barcelona.