Liga inglesa cria medidas e sanções para impedir criação de uma nova Superliga europeia

A Liga inglesa de futebol vai impor uma nova série de medidas destinadas a impedir a criação de uma nova Superliga europeia, cujo incumprimento implicará sanções, anunciaram esta segunda-feira os organizadores da competição.

A 'Premier League' vai obrigar os 20 clubes a assinar um documento de "compromisso total" com a competição e em que qualquer tipo de desrespeito pelas novas regras implicará "altas sanções" desportivas e financeiras.

"Os acontecimentos das últimas duas semanas colocaram o futebol inglês em cheque, por isso, a 'Premier League' preparou uma série de medidas para garantir os princípios do futebol profissional, como a progressão pelo mérito desportivo e integridade desportiva. Estas medidas foram concebidas para impedir a ameaça de competições perturbadoras no futuro", lê-se num comunicado do organismo.