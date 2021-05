Sporting denuncia "atos de violência" contra uma das claques do clube

O Sporting denunciou que ocorreram "atos de violência gratuita" esta segunda-feira contra a Torcida Verde, uma das claques do clube, que, segundo os 'leões', foram desencadeados por "um grupo de adeptos do clube rival".

"Situações desta natureza não dignificam o desporto nacional, nem são representativas do futebol em particular. O Sporting continuará sempre a defender que a cultura de medo, de conflito e de violência deve ser banida do futebol português", refere o clube, em comunicado.