Champions. Manchester City recebe PSG com vantagem alcançada em França

Manchester City recebe, esta terça-feira, o Paris Sanit-Germain (PSG) na segunda volta das meias-finais da Champions. A equipa inglesa está em vantagem, depois da vitória por 2-1 na primeira mão.

Nenhuma das equipas levantou a taça da Liga dos Campeões. O Manchester City ficou mais perto de chegar à final, depois de ter vencido a primeira mão em França. Mas o treinador Pep Guardiola avisa que nada está decidido e que de um momento para o outro tudo pode mudar.

Eric Garcia é a única baixa da equipa inglesa. Do lado do PSG, Mbappé está em dúvida, segundo avança o treinador Maurício Pochettino. Com ou sem avançado, só uma noite perfeita pode permitir ao PSG virar a eliminatória.

O primeiro finalista da Champions será encontrado em Inglaterra. A arbitragem do encontro entre o Manchester City e o PSG estará a cabo do holandês Bjorn Kuipers.