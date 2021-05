Sapir Berman faz história em Israel ao tornar-se no primeiro árbitro transgénero

Sapir Berman, de 26 anos, fez história, esta segunda-feira, ao arbitrar, pela primeira vez desde que se tornou transgénero, um jogo de futebol da Primeira Liga de Israel.

A mudança de sexo foi anunciada por Berman na semana passada. A Associação de Futebol de Israel manifestou o seu apoio e nomeou Sapir Berman para o jogo entre Hapoel Haifa e Beitar Jerusalém, que terminou com a vitória da equipa da casa por 3-1.

Numa entrevista realizada na altura em que anunciou que era transgénero, Berman, disse que sempre se viu como uma mulher, mesmo quando ainda era muito jovem.

"Fui bem-sucedido como homem tanto na associação de árbitros, na escola ou com as mulheres. Para a minha família eu era um homem, mas quando estava sozinha, era uma mulher. Decidi separar as coisas porque achei que a sociedade não me aceitaria e que não estaria do meu lado. Vivi assim 26 anos", acrescentou.