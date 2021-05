Benfica quer aproximar-se do segundo lugar, FC Porto ainda sonha com o título

O clássico Benfica-FC Porto joga-se esta quinta-feira, no Estádio da Luz. Os portistas ainda sonham com o título, já o Benfica quer aproximar-se do segundo lugar que dá acesso direto à Liga dos Campeões.

A regra não tem estado a favor das “águias”: nos últimos 15 jogos entre as duas equipas, os encarnados venceram duas vezes e perderam oito. Os outros cinco encontros terminaram em empate. Por isso, Jorge Jesus recusa atribuir favoritismos.

No banco dos “dragões” vai estar Sérgio Conceição. A decisão do Tribunal Arbitral do Desporto aceitou a providência cautelar interposta pelo FC Porto, que contesta o castigo que levou à suspensão por 21 dias – aplicada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Corona é a ausência no FC Porto. Do lado do Benfica, Taraabt e Darwin recuperaram e podem ir a jogo. A partida realiza-se às 18:30 desta quinta-feira e será arbitrada por Artur Soares Dias.