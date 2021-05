Rúben Amorim vai poder estar no banco em Vila do Conde

Rúben Amorim vai poder estar no banco do Sporting esta quarta-feira, na partida frente ao Rio Ave em Vila do Conde.

O Tribunal Arbitral do Desporto aceitou a Providência Cautelar do Sporting que visa suspender o castigo de seis dias.

O treinador tinha sido punido pelo conselho de Disciplina da Federação portuguesa de Futebol pelas declarações depois do clássico com o FC Porto em Alvalade a 17 de outubro de 2020.

Conselho de Disciplina da FPF disse que Rúben Amorim recusou ser ouvido mais cedo

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) explicou esta quarta-feira, em comunicado, que a suspensão de seis dias imposta a Rúben Amorim só aconteceu agora porque o treinador do Sporting recusou ser ouvido mais cedo.

"O CD decidiu no prazo de 12 dias a contar da data agendada para a audiência disciplinar (21 de abril de 2021). A decisão não aconteceu antes porque o arguido declinou ser ouvido em 01 de março de 2021, optando por aproveitar a suspensão de prazos relacionada com a pandemia da covid-19", lê-se no comunicado do organismo.

O castigo de Rúben Amorim deveu-se a declarações do treinador após o clássico com o FC Porto, em outubro de 2020, referente à quarta ronda.

Nesse encontro, que acabou empatado 2-2, o técnico do Sporting foi expulso do banco de suplentes e, em conferência de imprensa, criticou a arbitragem da partida.

"Em nome da descoberta da verdade, o CD, aquando das declarações do arguido sobre 'dualidade de critérios', em vez de instaurar um processo disciplinar em que o treinador Rúben Amorim seria arguido, instaurou um processo de inquérito. O treinador Rúben Amorim, tendo a oportunidade de se pronunciar sobre se teria havido comportamento idêntico ao seu adotado por outro treinador, não concretizou as afirmações que alegara terem sido feitas por outros, nem identificou o agente desportivo que as teria proferido", explicou organismo.

Na terça-feira, o Sporting tinha contestado o 'timing' e a justiça da decisão e anunciou o recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).

"O tempo das decisões é definido pelo cumprimento das regras processuais. As decisões do CD pautam-se por critérios uniformes de justiça e celeridade para com todos os clubes e agentes desportivos sem exceção e continuarão a perseguir a descoberta da verdade desportiva sem desproteção dos direitos fundamentais dos envolvidos", conclui o comunicado do órgão disciplinar da FPF.

