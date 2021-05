Sérgio Conceição vai estar no banco do FC Porto no clássico frente ao Benfica

Sérgio Conceição vai poder sentar-se no banco do FC Porto no clássico de amanhã com o Benfica. O Tribunal Arbitral do Desporto aceitou a providência cautelar interposta para suspender o castigo de 21 dias ao treinador portista.

Sérgio Conceição foi suspenso na sequência da expulsão em Moreira de Cónegos tendo, por esse motivo, falhado o encontro com o Famalicão.

"Foi decretada pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) a providência cautelar interposta por Sérgio Conceição para suspender o castigo de 21 dias de que foi alvo por parte do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol" (FPF), refere o FC Porto, em comunicado.



O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, tinha sido suspenso por 21 dias, na sequência dos protestos dirigidos ao árbitro Hugo Miguel, após o jogo Moreirense-FC Porto.



O técnico portista foi expulso pelo árbitro depois do final da partida da 29.ª jornada da I Liga, que terminou com um empate a um golo, por "lesão da honra e reputação" de Hugo Miguel, conforme se pode ler no comunicado do CD da FPF.

"Após o final do jogo, entrou no terreno de jogo para contestar a equipa de arbitragem e disse: 'És uma vergonha, roubaste-nos o campeonato'. Após a exibição do cartão vermelho, começou a bater palmas na direção do árbitro e continuou a dizer: 'És fraco e má pessoa, roubaste-nos dois campeonatos, escreve tudo, és uma vergonha do c..., és um ladrão, estás sempre a f...-nos", escreveu Hugo Miguel no relatório de jogo.

Artur Soares Dias vai arbitrar o Benfica-FC Porto

Artur Soares Dias é o árbitro nomeado para o clássico de quinta-feira entre Benfica e FC Porto, da 31.ª jornada da I Liga, informou hoje a Federação Portuguesa de Futebol.

O árbitro internacional, de 41 anos, da Associação de Futebol do Porto, será acompanhado pelos árbitros assistentes Rui Licínio e Paulo Soares, o quarto árbitro será João Gonçalves, enquanto no videoárbitro (VAR) estará João Pinheiro, coadjuvado por Tiago Costa.

O jogo entre Benfica, terceiro classificado, com 66 pontos, e FC Porto, segundo, com 70, a seis do líder Sporting, disputa-se na quinta-feira, no Estádio da Luz, a partir das 18:30.

Será o 20.º jogo entre 'grandes' do futebol para Artur Soares Dias e o nono encontro que o árbitro dirige entre 'águias' e 'dragões', num registo que é claramente favorável aos portistas, com cinco triunfos, um empate e duas derrotas.

Desses oito jogos, seis foram na I Liga, três dos quais no Estádio da Luz, com o FC Porto a vencer em 2015/16 (2-1) e 2017/18 (1-0), este com golo de Herrera aos 90 minutos, e a perder também para a Liga em 2014, por 2-0, poucos dias após a morte de Eusébio.

Já o último jogo entre Benfica e FC Porto que o juiz portuense dirigiu foi na última época, na final da Taça de Portugal que os 'dragões' venceram em Coimbra por 2-1, com o central Mbemba a 'bisar', aos 47 e 58 minutos, e Carlos Vinicius a reduzir de grande penalidade, aos 84.