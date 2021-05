Covid-19. Governo apela à responsabilidade dos adeptos nos festejos do título

Com a possibilidade do Sporting se sagrar campeão na próxima semana, o secretário de Estado da Juventude e Desporto apela à responsabilidade dos adeptos. João Paulo Rebelo assumiu que está a ser feito um planeamento para que os festejos decorram com a maior segurança possível.

“Será muito difícil conter em absoluto manifestações de adeptos que naturalmente surgirão. E entre surgirem naturalmente, espontaneamente, sem qualquer planeamento, entendemos – e acho que qualquer português compreende – que se planeie, que se procure encontrar a melhor forma para não pormos em causa o combate à pandemia que tem sido feito com sucesso no nosso país”, afirmou o João Paulo Rebelo.