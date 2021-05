José Mourinho já está em Roma. Em desenho num mural

O treinador português foi homenageado com uma pintura numa parede de um prédio na capital italiana, no bairro Testaccio.

O mural foi pintado pelo artista Harry Greb, que numa primeira versão o pintou em papel e depois decalcou na parede durante a noite.

José Mourinho é retratado como o actor Gregory Peck no filme "Férias em Roma" de 1953.

O treinador português aparece numa vespa com a indicação de "Special One", com o símbolo da loba de Roma e o cachecol com as cores da equipa italiana.

Há ainda o detalhe no bolso do casaco, com as cores da bandeira italiana para sublinhar a esperança renovada dos adeptos de que serão capazes de lutar pelo título novamente.

José Mourinho vai assumir o comando técnico da Roma no início da próxima época, sucedendo ao também português Paulo Fonseca.

José Mourinho que esta época foi despedido do Tottenham, assinou contrato com o clube romano até 2024.

Será seu o regresso ao país, 11 anos após a saída do Inter de Milão, clube que orientou durante duas épocas e com o qual venceu duas Ligas Italianas, uma Taça de Itália, uma Supertaça de Itália e uma Liga dos Campeões.