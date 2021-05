Tóquio2020. Mulher mais velha do mundo não vai transportar a tocha olímpica

A mulher mais velha do mundo, a japonesa Kane Tanaka, já não vai transportar a tocha olímpica dos Jogos Tóquio2020, devido ao agravamento da pandemia de covid-19 no país, anunciou esta sexta-feira a família da nipónica.

Kane Tanaka, de 118 anos, iria transportar a tocha na terça-feira, mas, de acordo com um comunicado a que a AFP teve acesso, a família indicou que a japonesa não participará no evento, uma vez que "a disseminação do novo coronavírus não foi contida".

Nascida em 02 de janeiro de 1903, Tanaka preparava-se para transportar a chama olímpica durante 100 metros, quando passasse na região natal de Fukuoka, com um dos netos a ajudá-la, visto que se movimenta de cadeira de rodas.

A cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para 2021, devido à pandemia, está marcada para 23 de julho deste ano, com a prova a estender-se até 08 de agosto.