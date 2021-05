Bayern Munique sagra-se campeão alemão pela nona vez consecutiva

O Bayern Munique sagrou-se este sábado campeão alemão de futebol pela nona vez consecutiva e 31.ª da sua história, face ao desaire do Leipzig em Dortmund, por 3-2, em encontro da 32.ª jornada da prova.

A formação bávara, que assegurou o 17.º troféu nos últimos 23 anos antes de receber o Borussia Mönchengladbach, soma 71 pontos, contra 64 do Leipzig, segundo classificado, que já só tem dois jogos por disputar.

Na história da competição, que se disputa desde 1902/03, o Bayern, pelo qual se sagrou campeão o português Tiago Dantas (dois jogos e 69 minutos), tem agora mais 22 “saladeiras” do que o Nuremberga, segundo do ranking, com nove.

O avançado internacional polaco Robert Lewandowski conduziu o Bayern Munique ao nono título consecutivo de campeão alemão de futebol.

O detentor do The Best da FIFA marcou 35 golos nas primeiras 26 rondas, antes de se lesionar e deixar os companheiros de equipa provarem que, mesmo sem ele, são a incontestável força número 1 da Bundesliga - de regresso, marcou o 36.º tento na ronda 31.

O triunfo ainda com duas rondas por disputar demonstra que, mais uma vez, os ainda detentores dos títulos europeu e mundial não tiveram rivais à altura, ainda que não tenha sido propriamente um “passeio” para a equipa de Hans-Dieter Flick.

Ainda assim, o conjunto de Munique esteve quase sempre na liderança, com cinco exceções - da segunda à quinta jornada, 11.ª e 12.ª -, e mostrou sempre, nos momentos delicados, que era a melhor equipa, prevalecendo quando isso era imperioso.

O Bayern Munique afirmou-se, e sempre fora de casa, primeiro com um 3-2 ao então co-líder Borussia Dortmund, à sétima jornada, depois com um 2-1 ao então líder Bayer Leverkusen, à 13.ª, e, a finalizar, com um 1-0 ao Leipzig, que seguia a quatro pontos, sem Lewandowski, no jogo que sentenciou o título, à 27.ª jornada.

A resposta com três vitórias às três derrotas, nos redutos de Hoffenheim (1-4, à segunda ronda), Borussia Mönchengladbach (2-3, à 15.ª) e Eintracht Frankfurt (1-2, à 22.ª), reforçam a força mental de uma equipa que nunca duvidou de si própria.

Em relação à época passada, o Bayern Munique quase nada mudou, sendo a principal novidade a mudança de Kimmich, que saiu da defesa a passou para o meio-campo, para fazer face à saída de Thiago Alcântara para o Liverpool.

De resto, foi mais do mesmo, com Leroy Sané, o único grande reforço, ex-Manchester City, a incorporar-se bem, mas, nem sempre muito regular, a não ter um papel determinante.

A grande figura foi, destacado, Lewandowski, que só ainda não bateu o recorde de Gerd Müller, de 40 golos numa edição (1972/73, também ao serviço dos bávaros), porque uma lesão - ao serviço da seleção polaca - o fez falhar quatro jornadas (27.ª à 30.ª).

Mesmo que não supere esse registo, o polaco tem tudo para arrebatar pela primeira vez, aos 32 anos, a Bota de Ouro, prémio para o melhor marcador dos campeonatos europeus, o que é sempre mais difícil na Alemanha do que em Espanha, Inglaterra, Itália ou França pelo facto de a Bundesliga ter menos quatro jornadas.

Na edição 2020/21 da Bundesliga, Lewandowski só ficou em branco por quatro vezes, somando um póquer, no 4-3 ao Hertha Berlim, três hat-tricks, um deles no 4-2 ao Borussia Dortmund, cinco bis e ainda 13 jogos com um golo.

Além do polaco, realce para Kimmich, que imperou no meio-campo, e também para a importância dos “trintões”, nomeadamente do guarda-redes Manuel Neuer (35 anos), do central Jérôme Boateng (32) e do avançado Thomas Müller (31).

Alaba, que está de partida e já tem substituto - em Upamecano, já contratado ao rival RB Leipzig -, foi também muito importante no sucesso dos bávaros, tal como Pavard, Süle, Davies, Lucas Hernández, Goretzka, Gnabry e Coman.

Na lista dos campeões, também entra um português, o médio Tiago Dantas, emprestado pelo Benfica, que foi utilizado três minutos na goleada ao Colónia (5-1, à 23.ª ronda) e foi titular, sendo substituído aos 66, no empate com o Union Berlim (1-1, à 28.ª).

Além da Bundesliga, o Bayern também venceu o Mundial de clubes, a Supertaça Europeia e a Supertaça a Alemanha, mas caiu nos quartos-de-final da Liga dos Campeões - sem Lewandowski, face ao PSG -, e na segunda ronda da Taça da Alemanha, face ao Kiel, nos penáltis.

Em 2021/22, uma nova era começará em Munique, face ao anunciado adeus de Flick e à chegada do jovem Julian Nagelsmann (33 anos), do rival Leipzig, mas os objetivos voltarão, certamente, a ser os mesmos, passando por ganhar tudo, incluindo uma 10.ª Bundesliga consecutiva.