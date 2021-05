Ultramaratonista correu durante 12 horas à volta do Hospital Beatriz Ângelo

O ultramaratonista Rui Martins terminou uma maratona de 12 horas à volta do edifício do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. Um desafio para homenagear os profissionais de saúde e que contou com a participação de vários colaboradores da unidade.

Ao fim de quase três horas a correr à volta do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, o triatleta e ultramaratonista Rui Martins não revelava quaisquer sinais de cansaço. O motivo que o move é homenagear os profissionais de saúde desta unidade.

Com igual dedicação, outros elementos das equipas do hospital apareceram ao longo do dia. Uns correram mais outros menos. A bom ritmo, e sempre acompanhado por profissionais do hospital, Rui Martins fez 12 horas à volta do Beatriz Ângelo.

Mais uma maratona e mais um passo solidário de um atleta que não se cansa de fazer quilómetros e apoiar nobres causas.