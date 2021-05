Fulham regressa à II Liga inglesa um ano após a subida

O Fulham desceu esta segunda-feira à II Liga inglesa ('Championship') após a derrota caseira por 2-0 frente ao Burnley, na 35ª jornada, juntando-se assim a West Bromwich e a Sheffield United, que já tinham consumado a descida.

Ao mesmo tempo, o Burnley, que venceu com golos do médio Ashley Westwood, aos 35 minutos, e do avançado neo-zelandês, Chris Wood, aos 44, garantiu hoje a continuidade na 'Premier League' quando faltam três jornadas para o fim.

O Fulham segue no 18.º lugar, com 27 pontos, mais um do que o West Bromwich, com 26, e mais 10 do que o lanterna-vermelha Sheffield United, enquanto o Burnley subiu ao 14º lugar, com 39 pontos.

Na época passada, tinham subido à 'Premier League' Leeds United, campeão da 'Championship', West Bromwich, vice-campeão, e Fulham, através do 'play-off' de promoção, e os dois últimos acabam por regressar ao escalão secundário uma época depois.

O Manchester City lidera a 'Premier League' com 80 pontos e está à beira de se sagrar campeão, bastando para tal vencer em Newcastle na próxima sexta-feira, seguido do Manchester United, com 70 (menos um jogo), do Chelsea, com 64, e do Leicester, com 63, que fecha os quatro primeiros lugares que dão acesso à Liga dos Campeões.