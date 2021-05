Jorge Costa: "O Pepe deve ter-me confundido com o Loum ou com o Rafa"

O FC Porto ficou esta segunda-feira a três pontos de garantir a entrada direta na Liga dos Campeões de futebol, ao golear em casa o Farense, por 5-1, em jogo da 32.ª jornada da I Liga portuguesa.

O final do encontro ficou marcado por uma acesa troca de palavras entre Jorge Costa e Pepe, com o treinador do Farense, referência histórica do clube portista, a perguntar ao capitão dos "azuis e brancos" se "já não chega", numa crítica explícita à agressividade do central.

"O Pepe deve ter-me confundido com o Loum ou com o Rafa. Se eu fosse o Rafa ele pedir-me-ia desculpa, mas deve ter-se esquecido de quem eu sou e do meu passado e da imagem que tenho no FC Porto», afirmou Jorge Costa.

