Volta a Itália. Joe Dombrowski vence quarta etapa

O norte-americano Joe Dombrowski (UAE Emirates) venceu esta terça-feira a quarta etapa da Volta a Itália em bicicleta, à frente do italiano Alessandro de Marchi (Israel Start-Up Nation), segundo e novo líder da geral individual.

Dombrowski, de 29 anos, fez vingar a fuga, cumprindo os 187 quilómetros entre Piacenza e Sestola em 4:58.38 horas, e cortou a meta com 13 segundos de diferença para De Marchi, que ascende à liderança da geral. O italiano Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF-Faizanè) foi terceiro, a 27, e o português Nelson Oliveira (Movistar) fechou no oitavo lugar, a 57.

Nas contas da geral, o ciclista português subiu ao quarto posto, a 48 segundos do novo líder, que tem em Dombrowski o mais próximo perseguidor, a 22 segundos, com o belga Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix) no terceiro lugar, a 42.

Na quarta-feira, a quinta etapa liga Modena a Cattolica em 177 quilómetros de traçado plano, propício a uma chegada ao 'sprint'.