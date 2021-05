Dragão deve receber a final da Liga dos Campeões

A UEFA deverá anunciar o Estádio do Dragão como palco da final da Liga dos Campeões. A confirmar-se a decisão, será o segundo ano consecutivo que Portugal recebe o jogo decisivo da prova.

A imprensa inglesa avança que a decisão já está tomada. O Estádio do Dragão prepara-se para receber a final da Liga dos Campeões entre Manchester City e Chelsea, duas equipas que defrontaram o FC Porto no caminho até ao jogo decisivo.

A final era para ser realizada em Istambul, mas como a Turquia está na lista vermelha do Reino Unido, devido à pandemia, foi necessário encontrar uma alternativa. O Estadio de Wembley, em Londres, chegou a ser hipótese, mas precisamente nesse dia vai ser palco da final do play-off do Championship, o segundo escalão do futebol inglês.