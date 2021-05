Polícia croata emite mandado de prisão contra ex-treinador do Dínamo Zagreb

A polícia croata emitiu esta quarta-feira um mandado de prisão contra o ex-técnico do Dínamo Zagreb Zoran Mamic, depois de este não se ter apresentado para cumprir uma pena de quase cinco anos de prisão por evasão fiscal e fraude.

Zoran Mamic e o seu irmão Zdravko, que era o diretor-executivo do Dínamo, fugiram para a vizinha Bósnia e, como cidadãos bósnios, não estão sujeitos à extradição automática para a Croácia.

Os irmãos Mamic foram acusados de desviar o equivalente a 18 milhões de dólares (14,900 milhões de euros) com a venda de jogadores do Dínamo Zagreb a clubes estrangeiros e por evasão fiscal no valor de dois milhões de dólares [1 milhão e 700 mil euros].

Zoran Mamic foi condenado em março por um tribunal superior da Croácia a quatro anos e oito meses de prisão, enquanto Zdravko, condenado a seis anos e seis meses, fugiu para a Bósnia logo depois de um tribunal de primeira instância ter proferido as sentenças originais em 2018.

Os irmãos Mamic eram suspeitos de fraude por meio de acordos fictícios feitos no âmbito das transferências de vários ex-jogadores do Dínamo para clubes estrangeiros, entre eles Luka Modric, transferido para os ingleses do Tottenham, em 2008.

O centrocampista do Real Madrid foi uma 'testemunha chave' durante o julgamento, ao revelar os acordos financeiros que estabeleceu com os irmãos Mamic, os quais negaram qualquer irregularidade e defenderam que Modric e outros ex-jogadores proeminentes do Dínamo também deveriam ser responsabilizados legalmente pelas transferências que ambos negociaram.

Modric, eleito o melhor futebolista do Mundial2018, na Rússia, conquistou meses depois o prémio 'The Best' da FIFA, batendo a concorrência de Cristiano Ronaldo e do egípcio Mohamed Salah, os outros dois finalistas do prémio, e tornando-se o primeiro jogador a furar o duopólio de Cristiano Ronaldo e do argentino Lionel Messi nos prémios de melhor do mundo desde 2008.