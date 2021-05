Ajax prometeu partilhar troféu com adeptos e cumpriu... de forma diferente

O Ajax, que se sagrou campeão dos Países Baixos no início do mês, encontrou uma maneira diferente de partilhar o troféu com os adeptos. A salva foi derretida e transformada em 42 mil estrelas para quem tem lugar anual no estádio do clube.

Uma maneira diferente de festejar no final de uma época em que os adeptos não puderam estar nas bancadas.

Quem não receber um pedaço da vitória vai poder ver o troféu na mesma em eventos festivos ou no museu do clube, já que a federação holandesa entregou ao Ajax um segundo troféu.