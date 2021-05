Líder da montanha desiste da Volta a Itália devido a uma concussão cerebral

O ciclista norte-americano Joe Dombrowski (UAE Emirates), líder da montanha, desistiu hoje da Volta a Itália, devido a uma concussão cerebral, resultante da queda sofrida na quinta etapa da prova, na quarta-feira.

"Infelizmente, Joe Dombrowski não vai alinhar na sexta etapa do Giro após a queda sofrida ontem [na quarta-feira]. Testes neurofisiológicos realizados no hotel da equipa na última noite detetaram problemas de equilíbrio. Esta manhã, foi reavaliado e essa condição agravou-se. Foi oficialmente diagnosticado com uma concussão e não vai continuar na corrida", revelou a UAE Emirates.