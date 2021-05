U. Leiria empata com Torreense e 'hipoteca' subida à II Liga

A União de Leiria e o Torrense empataram 1-1 na fase de acesso à II Liga, no arranque da quarta jornada na série Sul.



A equipa da casa chegou à vantagem na primeira parte, aos 12 minutos, pelo avançado Alioune Badará. Já no último quarto de hora do encontro, aos 76 minutos, David Rosa marcou para o Torreense, assinando o 1-1 final.

Este foi o primeiro jogo da equipa de Leiria depois de ter rescindido com o treinador Hélder Pereira, que deixou a União de Leira no primeiro lugar da série E do campeonato de Portugal com a maior diferença pontual (treze pontos) para o segundo classificado, a par do SC Braga B, cumprindo o objetivo proposto no início da temporada - a subida à terceira liga.

Zé Castro assumiu o comando técnico da equipa do União de Leiria no jogo com o Torrense e com este empate pode ter 'hipotecado' a subida à segunda liga.

O Torreense igualou à condição o CF Estrela da Amadora, que pode reassumir a liderança isolada caso pontue frente ao V. Setúbal, podendo mesmo alargar a vantagem no primeiro lugar, que vale a subida à II Liga.