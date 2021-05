Duas horas antes do arranque do jogo entre o Benfica e o Sporting, centenas de adeptos "encarnados" manifestaram-se nas imediações do Estádio da Luz.

O protesto ocorreu fora do perímetro de segurança feito pela polícia, minutos antes do autocarro do Benfica chegar ao estádio.

Os adeptos exigiram a demissão de Luís Filipe Vieira pelos maus resultados da equipa esta época.

Chegaram a ser lançados petardos, mas a situação acalmou depois da intervenção dos agentes da unidade especial da PSP.