André Villas-Boas acredita na renovação de contrato de Sérgio Conceição

O treinador português André Villas-Boas defendeu esta segunda-feira a continuidade de Sérgio Conceição no comando técnico do FC Porto, segundo classificado na I Liga de futebol, considerado que a equipa "está bem trabalhada".

"Joguei esta época contra o FC Porto do Sérgio [Conceição] e perdi, e bem, os dois jogos. É uma equipa bem trabalhada, com um treinador muito focado, que leva tudo aos limites na motivação e preparação. Não sei quais as suas ambições de carreira, mas tudo que for continuidade será mais fácil para o FC Porto", disse André Villas-Boas.

O técnico, que está atualmente sem clube, tem estado focado no desporto automóvel, e vai participar como piloto na próxima edição do Rali de Portugal, que arranca na quinta-feira, ostentando as cores da sua associação 'Race for Good', que defende causas solidárias.

Elogios ao Sporting: "Demonstraram uma regularidade excelente"

Apesar dessa incursão pelo desporto motorizado, André Villas-Boas continua atento ao que se passa no panorama futebolístico nacional e elogiou a carreira do Sporting esta época, que culminou com a conquista do título de campeão.

"Demonstraram uma regularidade excelente. Foram quase imbatíveis, com um sistema interessante e um grupo bem trabalhado. Há equipas que se excedem na motivação. Passou-se o mesmo com o 'meu' FC Porto em 2010/11 e agora com o Sporting. Uma equipa que se fechou num objetivo de atingir uma regularidade pontual fora do normal", analisou André Villas-Boas.

"Estou ligado para a eternidade com esse êxito"

Ao fazer o paralelismo da prestação dos 'leões' com a sua passagem pelo FC Porto como técnico principal, André Villas-Boas recordou a conquista da Liga Europa, que na terça-feira [18 de maio] assinala 10 anos, após a vitória [1-0] frente ao Sporting de Braga, na final disputada em Dublin.

"É uma data muito especial para mim. Todas estas celebrações ligadas aos 10 anos dos quatro títulos conquistados pelo FC Porto 2010/11 tocam-me emocionalmente. Estou ligado para a eternidade com esse êxito. Foi o meu ano de maior sucesso e a conquista da Liga Europa é um sentimento especial", partilhou.

Questionado se, no contexto atual do futebol nacional e europeu, esse êxito poderá ser repetido, o treinador respondeu afirmativamente, lembrando as boas prestações do FC Porto nos últimos 10 anos nas provas da UEFA.