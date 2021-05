Final da Taça de Portugal não terá público, diz secretário de Estado do Desporto

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, disse hoje que a final Taça de Portugal de futebol entre Sporting de Braga e Benfica, que será disputada domingo em Coimbra, não terá público.

João Paulo Rebelo disse que o Governo não coloca a hipótese de permitir a presença de público na final a ter lugar em Coimbra, como uma espécie de teste-piloto, à semelhança do que fez para a última jornada do campeonato, decisão que a Liga de clubes declinou em nome da equidade entre os clubes.

"Não, neste momento, não [o Governo não coloca essa hipótese]. O Governo deu uma hipótese para que acontecessem um conjunto de testes-piloto neste final de época para simbolizarmos que a próxima se inicie com público nos estádios. A ideia de haver público na última jornada passava por ser só do clube visitado, o que seria manifestamente impossível de acontecer na final da Taça", afirmou, à margem da apresentação do Livro do Centenário - História do Sporting Clube de Braga.

João Paulo Rebelo disse que esse é um cenário que não coloca nesta altura e, questionado se se pode vir a colocar, respondeu que "não haverá condições para que isso aconteça".

"Até porque fomos muito claros na abertura dada: era à I Liga, na última jornada e não se falou em nada da final da Taça de Portugal", disse.

Questionado sobre a presença de público na final da Liga dos Campeões, no Estádio do Dragão, no Porto, entre o Manchester City e o Chelsea, o governante notou que esse era "um requisito" para que o jogo viesse para Portugal.