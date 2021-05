Portugueses em duas finais no segundo dia dos Europeus de natação adaptada

Portugal vai estar hoje representado em duas finais nos Europeus de natação adaptada, que decorrem no Funchal, depois de, durante a manhã, Renata Pinto e Ivo Rocha terem falhado presença em duas provas decisivas.

Diogo Cancela nada à tarde a final direta dos 100 metros costas S8, enquanto Marco Meneses participa na prova decisiva dos 100 metros mariposa S11.

Nas eliminatórias da manhã, Renata Pinto, que no domingo conquistou a medalha de bronze nos 100 metros bruços SB9, conseguiu o nono tempo (3.01,92 minutos) nos 200 metros estilos SM9, ficando de fora da final.

Nos 50 metros costa S5, Ivo Rocha nadou a eliminatória em 45,63 segundos, fazendo cair o anterior recorde nacional (47,11) que já lhe pertencia.

Ivo Rocha conseguiu também o nono tempo das eliminatórias, ficando de fora da final, agendada para a tarde.

Adiados no ano passado devido à pandemia de covid-19, os Europeus de natação adaptada, que decorrem até dia 22, juntam no complexo de piscinas olímpicas do Funchal 380 atletas, de 47 países, entre os quais oito portugueses.

Na natação adaptada, os atletas estão divididos por 14 classes, sendo as classes entre o um e o 10 para nadadores com deficiência motora, as classes entre 11 e 13 destinadas à deficiência visual, e a 14 para a deficiência intelectual.