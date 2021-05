O antigo treinador do FC Porto André Villas-Boas mantém a intenção de ser presidente do FC Porto, mas só quando não tiver Pinto da Costa como adversário.

"Tudo o que fizesse em relação à presidência teria de ser algo arrebatador, se fosse uma escolha unânime e que os próprios portistas o sentissem dessa forma. Se assim não for, não vale a pena. Conheço a nação portista porque me conheço a mim próprio, tenho noção do que é preciso para gerir um clube desta dimensão", afirma.