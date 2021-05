Sebastián Coates eleito melhor jogador do mês de abril da I Liga

O futebolista internacional uruguaio Sebastián Coates, do já campeão Sporting, foi eleito pelos treinadores da I Liga portuguesa como o melhor jogador do mês de abril da competição, anunciou esta terça-feira em comunicado a Liga de clubes.

Com 18,30% dos votos dos treinadores do principal escalão, Sebastián Coates superou a concorrência de Mario González, do Tondela (14,38%) e de Beto (13,73%), do Portimonense.

O defesa 'leonino', de 30 anos, é um dos jogadores que soma mais jogos da equipa comandada por Rúben Amorim, já consagrada campeã portuguesa.

Com 32 jogos e cinco golos, Coates completa o melhor registo das seis épocas ao serviço do Sporting, e além da distinção de jogador do mês, venceu também na categoria de melhor defesa do mês de abril com 28,10% dos votos. É a terceira vez consecutiva que o central é eleito o defesa do mês.

Os seus companheiros de equipa Adán (22%) e João Palhinha (17,65%) ganharam os prémios de melhor guarda-redes e melhor médio de abril, respetivamente, ao passo que o espanhol Mario Gónzalez (Tondela) foi escolhido como avançado do mês (30,72%).

Já o prémio para o melhor treinador de abril foi para Rúben Amorim (29,61%), que devolveu, 19 anos depois, o título de campeão ao Sporting.

Na II Liga a distinção de melhor jogador foi para o avançado Cassiano (Vizela), e de melhor treinador para Armando Evangelista (Arouca).