Buscas no futebol. Resultados do teste à covid-19 de Nakajima terão sido falsificados

O inquérito terá começado há poucos meses. Nasceu da suspeita de que um jogador de futebol profissional teria viajado para o estrangeiro infetado com covid-19. Ao que a SIC conseguiu apurar, as autoridades suspeitam que os resultados do teste de Nakajima tenham sido falseados.

O médio do Futebol Clube do Porto foi, no início do ano, emprestado ao Al Ain, nos Emirados Árabes Unidos. Viajou no dia 13 de janeiro.

Mas o estratagema poderá depois ter sido usado por vários clubes e com jogadores diferentes.

As suspeitas puseram em marcha esta quinta-feira de manhã a operação "covid free". Em comunicado conjunto, Polícia Judiciária e Ministério Público confirmaram que foram realizadas uma dezena de buscas domiciliárias e em laboratórios de análises tanto na região do Porto, como no Algarve.

A SIC sabe que os inspetores estiveram, por exemplo, no laboratório central do Grupo Germano Sousa no Porto, onde Nakajima foi testado antes de voar para o Médio Oriente

O Futebol Clube do Porto também já confirmou as buscas no Dragão e no centro de treinos do Olival.

Sem confirmar o nome do jogador, admite que a investigação se centra no resultado do teste à covid-19, que antecedeu uma viagem realizada em janeiro de 2021 por um jogador do plantel principal.

Em causa poderá estar um crime de propagação de doença, alteração de análise ou de receituário, punido com penas de prisão que podem ir de 1 a 8 anos.