Operação Covid Free: "Neste momento, o que nós temos são indícios que devem ser analisados"

A Polícia Judiciária tem em curso uma operação relacionada com suspeitas de falsificação de testes à covid-19, no âmbito do futebol.

O Futebol Clube do Porto confirma a realização de diligências no clube e no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia. Esclarecendo ainda que se devem ao resultado do teste à covid-19 de um jogador do plantel principal, necessário para uma viagem em janeiro de 2021.

Em entrevista à SIC Notícias, Lúcio Correia, professor de Direito do Desporto e advogado, explica que o que pode estar em causa "não tem contornos desportivos, por enquanto". O advogado acrescenta que se trata de um "crime comum" no âmbito de uma norma que estava em vigor na sequência da pandemia de covid-19.

Lúcio Correia destaca dois aspetos, em primeiro lugar "não há, neste momento, indícios de que o FC Porto tenha praticado o que quer que seja", em segundo diz que também não se sabe que responsabilidade poderá ter o atleta.

"Neste momento, o que nós temos são indícios que devem ser analisados. Caso se demonstre que existe algum tipo de responsabilidade por parte do clube, temos aqui outro problema."

O advogado diz, no entanto, que "as questões desportivas poderão ser, mais tarde, efetivamente o resultado pretendido". Lúcio Correia refere ainda que "é notório que há aqui a tentativa de procurar o esclarecimento dos factos".

