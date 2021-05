Polícia Judiciária faz buscas no FC Porto e no Portimonense

A Polícia Judiciária está a fazer buscas às SADs do Futebol Clube do Porto e do Portimonense, esta quinta-feira. A notícia está a ser avançada pela revista Sábado e por outros órgãos de comunicação social.

Em causa, estarão os negócios de transferências de jogadores como Danilo Pereira, Paulinho, Galeno, Fede Varela, Rafa Soares ou Ewerton.

Os principais alvos da operação serão o presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, e um empresário que faz a ponte entre os dois clubes. Estarão também a ser investigados o presidente e o diretor financeiro da SAD do Portimonense.

O processo surgiu de uma denúncia feita em 2018, no âmbito do caso Football Leaks. Em causa estão suspeitas de fraude fiscal, falsificação de documentos e branqueamento de capitais.

Artigo em atualização.