Arganil recebe o Rally de Portugal ainda com medidas de restrição ativas

O concelho de Arganil tinha recuado no desconfinamento e as restrições continuam, pelo menos, mais uma semana. O impacto desta situação, principalmente no setor da restauração, aumenta em dia de Rally de Portugal. O evento esgotou a lotação de espetadores na Lousã e em Góis.

A restauração continua com uma capacidade limitada a quatro pessoas por mesa no interior e seis nas esplanadas. Também os horários de funcionamentos continuam limitado, tendo o comércio de fechar às 13:00 no fim de semana.

Mesmo com restrições, o Rally de Portugal é vivido intensamente. Os espetadores ficaram com a lotação reduzida e alguns passaram optaram por passar a noite no local para guardar local. Outros encontraram formas de manter o distanciamento social.